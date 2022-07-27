Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kişinin, evden çıkmayan kiracısını dövdüğü öne sürüldü.

Şevin D, 3 yıldır aynı evde yaşıyor. Bir yıl önce kira kontratı biten ancak yenisini yapmayan kiracı Şevin D'ye göre bu süre boyunca kira ve faturalar düzenli bir şekilde yatırıldı. İddiaya göre yeni sözleşme yapılmaması üzerine ev sahibi kiracını döverek evden çıkarmaya çalıştı.



Kiracı Şevin D, bütçesine uygun bir ev bulamadığı için de taşınamadığını söylüyor.

''EV SAHİBİM FIRSATÇILIK YAPMAYA ÇALIŞTI''



Yaşadıklarının öncesi de olduğunu iddia eden Şevin D, ''Ev sahibi, kiralar artınca fırsatçılık yapmaya çalıştı. Sürekli kapıma geldiler. Sonra bir gün ev sahibi evi basıp bana saldırdı. Polise haber verdim. Polis gelip uyardı'' dedi.



Ancak Sevin D, dün ev sahibinin yeniden gelerek kendisini tehdit ettiğini bunun üzerine de kendisini CİMERE ve Emniyet Genel Müdürlüğüne şikayet ettiğini söyledi.

''KIZIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE DAYAK YEDİM''



Sevin D, şikayetin ardından polisleri gelip tutanak tuttuğunu, bunun üzerine de kapısının tekmelendiğini öne sürdü.



''Ben bir anneyim ve kızımın gözleri önünde dayak yiyorum'' diyen Sevin D, ''Kızımın okuldan geldiğini düşündüm. Ancak gelenler ev sahibi ve onun akrabalarıydı. Kızımın yanında bana saldırdılar. Burnumda kıkırdak kırıldı, kollumda yaralanma oldu. Sırtıma ve başıma vurdular'' diyerek başından geçenleri anlattı.

''HERGÜN BAKIYORUM AMA EV BULAMIYORUM''



Emlakçı emlakçı gezdiğini ve kiralık ev bulamadığını öne süren Şevin D, yardım çağrısında bulunurken ev sahibi ise iddiaları reddediyor.



Kontrat olmamasına rağmen Şevin D'nin evden çıkmadığını öne süren ev sahibi suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.