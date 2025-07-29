Evli ve 3 Çocuk Babasıydı

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Eyyüp Tolunay’ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Meslektaşları ve ailesi, sağlık durumu hakkında bilgi verilmeden yaşanan bu kayıpla derin bir üzüntü yaşadı.

Güneykent Mezarlığı’nda Tören Düzenlendi

Tolunay için Güneykent Mezarlığı'nda resmi bir cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı, dualar eşliğinde Çiftlikköy Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Protokol ve Meslektaşları Katıldı

Cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, meslektaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.