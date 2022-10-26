Mardin’in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi’nde yaşayan Sezgin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri aldıktan sonra evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı.

Bölge genelinde bulunan ve "kara akrep" olarak adlandırılan "Androctonus Crassicauda" cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor.