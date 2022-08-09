Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde en az 50 ülkenin katılmasının hedeflendiği EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş için çalışmalarda son aşamaya gelinirken, ulusal ve uluslararası katılımı artırmak adına da önemli girişimlerde bulunuluyor.

Bu kapsamda davetler sonucunda EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ı yakından görmek, katılım protokolünü imzalamak ve istişarelerde bulunmak üzere kente gelen Doğu Afrika ülkesi Cibuti’nin Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir araya geldi. Başkan Mahçiçek, toplantı salonunda düzenlenen imza protokolünde misafirine EXPO 2023 hakkında tanıtım filmi eşliğinde bilgi verdi. Kahramanmaraş’ı gezerek kenti yakından tanıyan Abobaker Hassan, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ve kent kültürüne hayran kaldı.

“Cibuti’nin EXPO 2023’ümüze katılmasıyla Afrika ile ilişkilerimiz güçlenecektir”

Ziyarette açıklamalarda bulanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023’ün hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Mahçiçek, “Bugün, Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan ile beraberiz. Değerli Abobaker kardeşimize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sizlerin de takip ettiği gibi 2023’de düzenleyeceğimiz EXPO’ya her geçen gün hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen misafirlerle beraber oluyor, bir taraftar EXPO projemizi anlatıyoruz, bir taraftan da EXPO alanımızı ziyaret ederek projelerimizi yerinde görmelerini sağlıyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş’ımızın ekonomisine değer katmak amacıyla ülke dışından gelen temsilcilerimizi de Ticaret ve Sanayi Odamıza götürerek ortak yatırım alanları çalışması yapılabilir mi diye görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan, Ticaret ve Sanayi Odamıza gidecek, Başkanımız Şahin Balcıoğlu ile görüşecekler ve karşılıklı olarak istişare edecekler. Bir kere daha EXPO 2023’e katılmak üzere çok değerli dost ülke Cibuti’den şehrimize gelen Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan’a teşekkür ediyorum. Cibuti’nin EXPO 2023’ümüze katılması, hem ülke hem de Kahramanmaraş’ımızın ve iş adamlarımızın Afrika ile kuracağı bağlantıyı güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’de olmak hem benim hem de ülkem için büyük bir onurdur”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i tebrik ederek sözlerine başlayan Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan ise, “Öncelikle bu güzel şehirdeki sıcak karşılamanız ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca, EXPO 2023’e ev sahipliğini yapacağınız için sizi tebrik ediyorum. EXPO 2023’ün harika bir etkinlik olacağına eminim. Cibuti’nin, EXPO 2023’e katılacak olan ilk Afrika ülkesi olmasına ve burada bizlere yer ayırmanıza ülke olarak çok sevindiğimizi belirtmek isterim. Bu hem benim hem de ülkem için büyük bir onurdur. Cibuti’nin önemi çok fazla olan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a katılımının, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeye, ekonomik ve kültürel entegrasyona, yatırım ve turizm ile tanıtım ve en iyi uygulamaları paylaşma gibi birçok alana katkıda bulunacağından eminim. Projelerini izlediğim EXPO 2023’de yer alacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine başarılı bir EXPO diliyor, emekleriniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan’a EXPO 2023 özelinde hazırlanan ve kentin değerlerini de yansıtan hediyelerden takdim etti.

Cibuti Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Abobaker Hassan, sonrasında ise Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Şahin Balcıoğlu ile ikili ekonomik ilişkilerin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.