Kaza Detayları: Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde, Serik-Belek kara yolunda meydana gelen kazada bir genç yaşamını yitirdi. Serhat Yazar (19) idaresindeki 42 AZC 997 plakalı motosiklet, BYN 993 yabancı plakalı otomobille bir kavşakta çarpıştı.

Otomobili kullanan kişinin Niyazi K. (50) olduğu öğrenildi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Serhat Yazar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otomobil Sürücüsü Emniyete Götürüldü

Otomobil sürücüsü Niyazi K., kazanın ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.