Başkan Görgel, Kanuni’de Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürdüğü esnaf ve vatandaş buluşmaları kapsamında bu kez Dulkadiroğlu’nun Kanuni Mahallesi’ni ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmalarda Başkan Görgel’e, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da eşlik etti. Mahalle esnafını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Görgel, vatandaşlarla da bir araya gelip sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Başkan Görgel, ziyaret boyunca halkla birebir temas kurarak, belediye hizmetleri konusunda doğrudan geri bildirim alma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar; ulaşım, altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılar gibi çeşitli konulardaki taleplerini Başkan Görgel’e iletti. Başkan Görgel ise tüm notların alındığını ve ilgili birimlerle değerlendirmeye alınacağını belirtti.

“Hemşehrilerimizden Güç Alıyoruz”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Dulkadiroğlu ilçemizin güzide mahallelerinden Kanuni’de kıymetli esnaf kardeşlerimiz ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sıcak karşılaması ve samimi sohbetleri bizlere güç ve motivasyon verdi. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, Kahramanmaraş’ımızı birlikte yönetme ilkemiz doğrultusunda, şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini birinci ağızdan dinliyoruz. Kanuni Mahallemiz de tıpkı diğer mahallelerimiz gibi bizim için çok kıymetli. Burada iletilen her notu, her öneriyi ve her eleştiriyi önemsiyor; çözüm odaklı yaklaşımla değerlendiriyoruz. Bu tür ziyaretlerimiz artarak sürecek. Bizim için önemli olan gönüllere dokunmak, hemşehrilerimizin duasını ve desteğini almak. Hep birlikte Kahramanmaraş için çalışmaya, üretmeye ve geleceği inşa etmeye devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.