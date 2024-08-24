Son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan dalgalanmalar, vatandaşların kafasında çeşitli soru işaretlerine yol açmaya başladı.

Artan fiyatlar, yasal düzenlemeler ve piyasadaki belirsizlikler, gayrimenkul alım satımı yapmayı düşünen birçok kişiyi endişelendiriyor.

Bu süreçte, Gayrimenkul Uzmanı Alp Eren Önal, vatandaşların gayrimenkul alım satımında dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Alp Eren Önal, açıklamasında öncelikle gayrimenkul alımında doğru araştırmanın önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bir mülk satın almadan önce, bölgenin gelişim potansiyelini, tapu kayıtlarını, mülkün geçmişini ve imar durumunu detaylı şekilde incelemek gerekiyor. Ayrıca, mülkün ekspertiz değerini öğrenmek, alım kararını daha bilinçli hale getirecektir” dedi.