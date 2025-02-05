GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Girişimci Bilgi Sistemi" verileri kapsamında yapılacak ortak çalışmaya ilişkin protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Binası'nda düzenlenen programda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Girişimci Bilgi Sistemi'ne (GBS) erişim ve kullanımı konusunda ortak çalışma yapılması için protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Ahmet Başar tarafından protokol imzalandı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile ilgililer katıldı.