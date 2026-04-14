Bir Lezzet Daha Resmen Tescillendi

Gaziantep mutfağının köklü tatlarından biri olan “leblebili kıtır helva”, yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda coğrafi işaretle tescil edildi. Yaklaşık bir yıl süren araştırma ve hazırlık sürecinin ardından ürün, resmi olarak koruma altına alındı.

Bu gelişme, gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden Gaziantep’in liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Sadece Tatlı Değil, Kültürün Parçası

Leblebili kıtır helva, yalnızca bir atıştırmalık olmanın ötesinde şehir kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Misafirliklerde çay ve kahvenin yanında sunuluyor

Bayram ve özel günlerde ikram ediliyor

Hediyelik ürün olarak tercih ediliyor

Bu yönüyle hem günlük yaşamda hem de özel anlarda sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Geleneksel Tarif, Ustalık Gerektiriyor

Ürünün en dikkat çeken yönlerinden biri de üretim süreci. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kıtır helva;

Susam

Leblebi

Beyaz şeker

Çöven ekstraktı

Limon tuzu

gibi doğal malzemelerle hazırlanıyor.

Kısmen sert ve kırılgan yapısıyla öne çıkan ürün, kendine has aroması ve dokusuyla diğer tatlılardan ayrılıyor.

Gaziantep Coğrafi İşarette Zirvede

Bu tescille birlikte Gaziantep, coğrafi işaretli ürün sayısını 100’ün üzerine çıkararak Türkiye’deki lider konumunu korudu.

Şehrin gastronomi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür tescillerin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.