Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi’nde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olay, 13 Nisan 2026 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı incelemeler sırasında tespit edildi.

Aksu TV’nin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, 46 plakalı motosikletiyle ön kaldırarak ilerleyen ve kask takmadığı görülen sürücünün kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu sürücü M.A. (20) ile yolcu E.Ç. (20), 14 Nisan 2026 tarihinde yakalandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan işlemde, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.A.’ya 89 bin 500 TL, kask takmadığı tespit edilen yolcu E.Ç.’ye ise 2 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin trafik denetimlerinde etkin rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.