Aksu TV’de her hafta izleyiciyle buluşan Haber Ötesi programı, bu hafta da gündemin sıcak başlıklarını masaya yatırdı. Programın konuğu olan tarihçi-yazar Şevki Karabekiroğlu, Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sorularını yanıtladı.

Programda, İran merkezli olası savaş senaryolarından İsrail’in Türkiye’ye yönelik söylemlerine, Amerika’nın NATO politikalarından Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki güvenlik bunalımına kadar birçok kritik konu ele alındı.

Karabekiroğlu, bölgede artan gerilimlerin yalnızca ülkeler arası ilişkilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda küresel güç dengelerini de doğrudan etkilediğini ifade etti. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin yeni bir güvenlik mimarisi ihtiyacını gündeme getirdiğini belirten Karabekiroğlu, İslam dünyasının bu süreçte ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısındaki konumuna da değinen Karabekiroğlu, Ankara’nın hem diplomatik hem de askeri anlamda hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin son yıllarda attığı adımların bu doğrultuda önemli olduğunu ifade eden Karabekiroğlu, muhtemel risklere karşı çok yönlü bir stratejinin gerekliliğine işaret etti.

Programda ayrıca, küresel güvenlik politikalarının yeniden şekillendiği bir döneme girildiği ve bu süreçte NATO’nun geleceği ile ABD’nin stratejik yaklaşımının da tartışma konusu olduğu dile getirildi.

