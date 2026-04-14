Kahramanmaraş’ta İl Koordinasyon Kurulu’nun 2026 yılı ikinci toplantısı, Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kurum müdürleri tarafından yapılan sunumlarda, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi paylaşılırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de gündeme getirildi. Özellikle altyapı, ulaşım ve kamu hizmetlerine yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğü vurgulandı.

Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerin kent genelinde hayata geçirdiği projelere ilişkin sunumlar da yapıldı. Belediye yetkilileri, devam eden ve planlanan yatırımlara dair detayları katılımcılarla paylaştı.

Vali Ünlüer, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı, kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve yatırımların etkin şekilde yürütülmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendirildi.