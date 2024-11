GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şehir Hastanesinde anne adaylarının sağlıklı gebelik süreci geçirmesi ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitimlerin verileceği gebe okulu açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, binlerce gebeye ücretsiz eğitim ve rehberlik sunacak Gebe Okulunun tescil belgesi, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emine Korkmaz tarafından Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu'na takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, gebe okulunun anne adaylarının sağlıklı bir doğum sürecine hazırlanmasında önemli bir kılavuz olduğunun belirtti.



Sağlıklı bir geleceğin inşasında, bebeğin henüz anne karnındayken sağlığının korunması ve desteklenmesi esasına dayandığını belirten Türkçüoğlu, şunları kaydetti:

"Gebe okulumuzda, gebelik egzersizleri, doğum, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme, gebelikte psikoloji, lohusa bakımı, beslenme, tehlike işaretleri ve aile planlaması gibi birçok önemli konu, alanında uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. Anne adaylarına sağlanacak bu ücretsiz eğitimler bilinçli gebelik ve bilinçli doğum konularında en sağlıklı bilgileri gebelere ulaştırmak hedeflerimiz arasındadır."

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emine Korkmaz, normal doğumun doğanın bir mucizesi olduğunu ve her kadının bu deneyimi güven içinde yaşamasını istediklerini ifade etti.

Normal doğumun, bebek için daha sağlıklı bir gelişim süreci sunduğuna ve annelerin doğum sonrası daha hızlı toparlandığına dikkat çeken Korkmaz, "Kadınlarımızın doğum hakkındaki endişelerini anlayabiliyoruz, ancak doğum süreci her kadına özel ve farklıdır. Amacımız, annelerimizin bu süreci korkusuzca ve güvenle geçirmelerini sağlamak. Sağlık Bakanlığımız, her kadının sağlıklı bir doğum yapabilmesi için gereken tüm önlemleri alıyor. Biz de bu süreçte kadınlarımıza bilgi vererek, moral desteği sağlayarak ve güvenli bir doğum için her türlü desteği sunarak yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.