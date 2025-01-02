GAZİANTEP (AA) - Regaip Kandili, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki camilerde idrak edildi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki programa da yoğun katılım oldu.



- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

- Malatya

Malatya İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Camiyi dolduran cemaate hitap eden İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili'nin, üç ayların ve yeni miladi yılın hayırlara, güzelliklere, berekete ve huzura vesile olmasını diledi.

İnsan ömründe özel geceler, aylar ve zamanlar bulunduğunu vurgulayan Dolu, bu zamanın kıymetlisinin üç aylar ve bu gece idrak edilen Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Üç ayları iyi değerlendirmek gerektiğini dile getiren Dolu, Kur'an'la, namazla oruçla ve ibadetle zaman geçirmek ve ramazan ayına hazırlanmak gerektiğini ifade etti.

Bu gece günahların affı için dua etmek gerektiğine işaret eden Ramazan Dolu, "Çocuklarımız, ailemiz, yakınlarımız ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için el açıp dua etmek, insanlık için dua etmek gerekir." dedi.

Okunan hatimlerin duasını yapan Dolu, hatimleri vatan, bayrak ve millet için canlarını feda eden şehitlerin ruhuna hediye ettiklerini belirterek, "Mescidi Aksa'nın özgürlüğünü bizlere göster ya Rabbi, recebi ve şabanı bizlere mübarek eyle ve bizi ramazana ulaştır." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara, kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar burada yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar gerçekleştirdi.

- Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar yapıldı.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.