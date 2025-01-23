GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Baraj Göleti'nde av yasağına uymayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı çevresinde denetim yaptı.

Ekipler, av yasağına uymayan H.T, H.E, D.P. ve A.K'yi iki şişme bot ve yaklaşık 1000 metre ağ ile avlanma hazırlığı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler hakkında idari işlem başlatıldı, ele geçirilen malzemeler ise Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.