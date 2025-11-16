GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından ara tatilde çocuklar için şenlik düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çocukların ara tatilini eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için şenlik düzenlendi.



Şenlik kapsamında, Rafadan Tayfa Kapadokya, Jurasıcc Age, Sevimli Dostlar, Z Takımı gibi gösteriler hazırlandı. Yüz boyama, şişme oyun grupları ve atölyelerle çocuklar eğlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 'Onlara eğlence dolu bir tatil yaşattık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni fuarlar ve eğlenceler düzenlemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.