GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli olan 62 yaşındaki hizmetli Celal Kömür için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

İslahiye Pınarbaşı İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, öğretmenler ve öğrenciler, 35 yıldan bu yana okulda hizmetli olarak görev yapan Kömür'ün emekliliği dolayısıyla sürpriz veda programı organize etti.

Kömür, okulun koridorlarında ve merdivenlerinde bekleyen öğretmen ve öğrenciler tarafından alkışlarla ve "Celal abi" sloganlarıyla uğurlandı.

Okul Müdürü Aydın, hizmetlerinden dolayı Kömür'e çiçek ve plaket verdi.

Yapılan sürpriz veda programında duygulanan Kömür, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



