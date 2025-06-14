'Sesinle Güç Kazan, Duruşunla Etki Yarat' sloganıyla yürütülen ve spiker Nihan Günay tarafından doğru ses, nefes ve beden kullanımı konusunda uygulamalı anlatımlar yapılan eğitim, Ay Medya binasında gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

GGC Başkanı Meral Ay, meslektaşlarının gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda benzer eğitimler vermeye devam edeceklerini söyledi.

ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.