Gaziantep’in en kalabalık merkezlerinden biri olan Şahinbey ilçesi, yürekleri yakan bir şiddet olayına sahne oldu. Bölgede yaşayan ve aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu öğrenilen karı-koca arasındaki anlaşmazlık, kısa süre içinde kanlı bir saldırıya dönüştü.

Kahvelipınar Mahallesi’nde Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki H.B. ile boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki eşi Bilge B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çiftin tartışması kısa sürede büyürken, öfkesine hakim olamayan H.B., yanında taşıdığı tabancayla eşine ateş açtı. Silah seslerinin mahallede büyük paniğe yol açmasının ardından, talihsiz kadının kanlar içinde yere yığıldığı görüldü. Şüpheli koca ise olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Hayat Mücadelesi Başladı: Durumu Ciddiyetini Koruyor

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Bilge B., hızla ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede acil serviste tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorlar genç kadını hayatta tutmak için yoğun çaba harcıyor.

Polis Kaçan Şüphelinin Peşinde

Olayın ardından bölgeyi abluka altına alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan H.B.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüphelinin yakalanması için kent genelinde arama noktaları oluşturulurken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.