Gaziantep'te kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalan şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler bu kapsamda şüpheli E.Y.Ç'yi kent merkezinde düzenledikleri operasyonla saklandığı adreste yakaladı.

Polis ekipleri, adreste yaptığı aramada çalıntı olduğu belirlenen altınlara el koydu.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

- Olay

Dün Vatan Mahallesi'nde P.K.'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli kişiler vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17) ile İ.P.Ç'yi (17) kent merkezinde yakalamıştı.