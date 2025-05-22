GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünce obeziteye dikkat çekmek amacıyla "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan sağlıklı yaşam farkındalık programı kapsamında, Demokrasi Meydanında "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte vatandaşlara boy, kilo ve beden kütle indeksi ölçümleri yapıldı.

Ölçümler sonucunda yüksek değerlere sahip bireyler, sağlıklı beslenme ve obezite danışma birimleri ile sağlıklı hayat merkezlerine yönlendirilerek, kişiye özel takip programlarına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, obezitenin toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve bireye özel takip programlarıyla bu sorunun üstesinden gelinebileceğine değindi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Fedaioğlu da çalışmalara destek vererek, etkinliğe katıldı.