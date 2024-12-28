GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tırla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Bestami Kartal yönetimindeki 46 BL 766 plakalı tır, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında, Cuma Atılgan idaresindeki 27 B 0500 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan minibüsteki Muhammed Emin Çelik ile Ümit Karaçalıoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.