GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezindeki bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de destek verdiği aramalarda, çuvallara yerleştirilen 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.



Zanlılar daha sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyona ilişkin görüntüler de basın mensuplarıyla paylaşıldı.



Söz konusu görüntülerde, polisin takip ettiği otomobili durdurup araması ve çuvallardaki uyuşturucunun ele geçirilmesi yer aldı.