GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayrama sayılı günler kala vatandaşların alışveriş hareketliliği artarken, sağlık ve hijyen standartlarına uygun, güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince başta turistik alanlar olmak üzere kentin genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, denetimler sırasında esnafı bilgilendirirken, başta bayram şekerleri olmak üzere gıdaların saklama koşullarından restoranların hizmet standartlarına kadar pek çok konuda koruyucu ve önleyici denetimlerine arife ve bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bayram öncesi ve bayram süresince hemşerilerimizin alışverişlerinin arttığı ve bayram heyecanın yaşandığı kentimizde gerek gıda gerekse ürün fiyatlarına doğru ulaşmaları aldatılmamaları hususunda zabıta ekiplerimiz sahada. Otogardan sebze haline, kültür yolundan tüm alışveriş merkezlerine kadar gözlem altına alınmış olup huzurlu ve rahat bir bayram geçirmek için sivil ve resmi ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlendirilmiştir."