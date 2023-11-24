Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışıyor.

Bunun içinde Andırın İlçesinde yapımında sona yaklaşılan Geben Barajının 2024 sonunda faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açılamalarda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Barajda, 2024 sonunda su tutmayı hedeflediklerini açıkladı: "Geben Barajı’nda şu anda gövde dolgusu ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, Kondivi, su alma yapısı, enjeksiyon ve batardo imalatlarının tamamlandığını ayrıca 500 bin m3’lük gövde dolgusu yapılmış olup memba batardosu ile aynı seviyeye getirildiğini söyledi. Çalışmalarımız mevsimsel engeller haricinde aralıksız devam edecek. 2024 sonu itibariyle birlikte projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.