Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolduktan 5 gün sonra cenazesine ulaşılan Sedat Çelik (54), son yolculuğuna uğurlandı.

Sedat Çelik için Kanlıca köyündeki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile vatandaşlar katıldı.

Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı olayda hayatını kaybeden kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeninin yanına defnedildi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik ile 28 yaşındaki yeğeni için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğeni Sedat Çelik'in cenazesi, üç gün önce ilçede toprağa verilmiş, amca Sedat Çelik'in cansız bedenine ise dün Espiye ilçesine bağlı Kaşdibi köyü köprüsü mevkisinde ulaşılmıştı.