Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kanlıkavak Mahallesi mevkiinde iki otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EKİNÖZÜ’NDE BİLİNMEYEN NEDENLE BAHÇE YANGINI ÇIKTI

YANGIN BAL ARILARINI TELEF ETTİ

Öte yandan Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir bahçede çıkan yangın bal arılarının telef olmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Boyalı Mahallesi’nde yer alan bir bahçede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede bahçenin tamamına yayıldı. Ev sahibi tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın nedeniyle bahçede bulunan bal arılarıda telef oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt