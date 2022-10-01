AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 24 TV Parlamento Büro Şefi Nagehan Akbulut’un Gündeme dair sorularını yanıtladı.



Ünal: Yunanistan'ın yanında açıklamalar yapan herkesle kutuplaşırız. Çünkü bu millet bize bir emanet verdi. dedi