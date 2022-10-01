AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 24 TV Parlamento Büro Şefi Nagehan Akbulut’un Gündeme dair sorularını yanıtladı.
Ünal: Yunanistan'ın yanında açıklamalar yapan herkesle kutuplaşırız. Çünkü bu millet bize bir emanet verdi. dedi
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 24 TV Parlamento Büro Şefi Nagehan Akbulut’un Gündeme dair sorularını yanıtladı.
Ünal: Yunanistan'ın yanında açıklamalar yapan herkesle kutuplaşırız. Çünkü bu millet bize bir emanet verdi. dedi
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