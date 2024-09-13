Fiziğiyle bakanların bir daha bakmasına neden olan Belaruslu vücut geliştirici 36 yaşında hayatını kaybetti. 

GÜNDE 7 ÖĞÜN YEMEK YİYORDU
Illia Golem, yüksek kalorili diyetiyle tanınıyordu. Günde yedi öğün yemek yiyor ve 16 bin kalorilik bir diyet uyguluyordu. 

Bir oturuşta 108 parça suşi yiyor ve 2.5 kilogram bifteği mideye indiriyordu. ‘150 kiloluk canavar’ olarak adlandırılan ve ‘Mutant’ olarak da bilinen adam, vücut geliştirme alanında pek çok başarıya sahipti. 

Profesyonel anlamda olmasa da insan gücünün sınırlarını zorladığı videolarıyla Instagram’da 300 binden fazla takipçi toplayarak bir efsane haline geldi. 

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Fiziğiyle bakanların bir daha bakmasına neden olan Belaruslu vücut geliştirici 36 yaşında hayatını kaybetti. 

Gunde 2 5 Kiloluk Et Yiyordu Fenomen Sporcu Oldu Nedeni Ortaya Cikti 17261477017806

GÜNDE 7 ÖĞÜN YEMEK YİYORDU
Illia Golem, yüksek kalorili diyetiyle tanınıyordu. Günde yedi öğün yemek yiyor ve 16 bin kalorilik bir diyet uyguluyordu. 

Bir oturuşta 108 parça suşi yiyor ve 2.5 kilogram bifteği mideye indiriyordu. ‘150 kiloluk canavar’ olarak adlandırılan ve ‘Mutant’ olarak da bilinen adam, vücut geliştirme alanında pek çok başarıya sahipti. 

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Profesyonel anlamda olmasa da insan gücünün sınırlarını zorladığı videolarıyla Instagram’da 300 binden fazla takipçi toplayarak bir efsane haline geldi. 

Editör: Yunus Firdevsoğlu