Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."