Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası binlerce depremzede oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi.

Depremin birinci yıl dönümünü konteynerlerde yaşayan vatandaşlar ramazan bayramını da konteynerlerinde geçiriyor.

Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nı konteyner kentlerde karşılayan depremzedeler bu bayramı da sevdiklerini kaybetmenin burukluğu ile yaşıyor.

Aileler, geçici barınma alanlarında, evlerini kaybetmenin hüznünü taşırken, çocukları için biraz olsun bayram sevinci yaratmaya çalıştılar.

Bayramlık kıyafetlerle süslenmiş minikler, yüzlerindeki tebessümle, yaşadıkları zorluklara meydan okuyan bir umudu simgeliyordu.

Konteyner kentlerde yaşanan buruk bayram, şehrin yaşadığı zorluklara rağmen, insanların bir araya gelerek umudu yeşertme iradesini gözler önüne seriyor.



