Bayramların en önemli geleneklerinden biride tartışmasız kabir ziyaretleri;

Şeyhadil Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerine gelen şehit aileleri, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Şehit kabirlerinin başında Kur’an-ı kerim okuyan aileler kabir ziyareti esnasında birbirleriyle bayramlaştı.

Özellikle öğle namazı sonrası yoğunluk yaşanan şehitlikte çiçekler dikilip sulanıyor, dualar ediliyor.

Bizde Aksu TV ailesi olarak bu vatan için gözünü hiç kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

