Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliği sırasında izdiham yaşandı.

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

19'u ağır olmak üzere 82 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güney Kore İtfaiye yetkilisi, yaralananlardan 19'unun durumunun kritik olduğunu ve ölenlerin çoğunun 20'li yaşlarda olduğunu söyledi.

Ölenler arasında Çin, İran, Özbekistan ve Norveç vatandaşları da var. Facia üzerine ülkede ulusal yas ilan edildi.

"Bölge hala kaotik"

Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Moon Hyun-joo, "Bölge hala kaotik, bu yüzden hala tam olarak yaralanan insan sayısını bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Yakındaki hastanelere nakledilenler arasında yabancılar da vardı.

800 kişilik kurtarma ekibi ve 140 araç bölgeye gönderildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat verdi.

800 kişilik kurtarma ekibi ve 140 araç izdihamın yaşandığı bölgeye sevk edildi.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Yerel medya yaklaşık 100 bin kişinin etkinliğe katılmak için caddelere akın ettiğini belirtti.