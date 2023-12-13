7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 bin 412'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde de İsrail saldırıları yine can aldı.

İsrail ordusu, uzun süredir kara operasyonları yürüttüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yıkıma devam ediyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler'e ait iki okul havaya uçuruldu. Yalnızca okullar değil, Gazze'deki hastaneler de İsrail güçlerinin hedefinde.

Refah kentine yönelik bombardımanda ise aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.



