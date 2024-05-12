Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Türkiye Kamu Sen İl Başkanlığı ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı iş birliğinde, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla KAFUM’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen bu özel etkinlik, milliyetçi duyguların ve birlik ruhunun ön plana çıkarıldığı bir atmosferde gerçekleşti.Düzenlenen etkinlikle Milliyetçiler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapılarak, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçlayan bir platform oluşturuldu.

Etkinlikte, milliyetçilik değerleri üzerine konuşmaların yanı sıra, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden seçmelerin okunması ve milli marşlar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Çocuklar için özel oyun alanları ve yarışmaların düzenlendiği ve hediyelerin verildiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken katılımcılara da yemek ikramında bulunuldu.

Etkinlikte bir açıklama yapan MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, etkinliğin önemine değindi.

Etkinliğin geçen hafta olumsuz hava koşulları dolayısyla bu haftaya ertelendiğini belirten Ülkü ocakları il Başkanı Dursun Nar sözlerini şöyle sürdürdü.

Kamusen Kahramanmaraş İl Başkanı Türk Eğitimsen 1 Nolu Şube Başkanı Ziya Yenipınar ise etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Bu birleştirici etkinlik, Kahramanmaraşlı vatandaşların milliyetçi duygularını pekiştirmek ve birlik ruhunu canlı tutmak adına önemli bir adım olarak kaydedildi.