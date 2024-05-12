İsveç'te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Eurovision'un finalinin düzenlendiği Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Arbede esnasında polis, 10 kişiyi gözaltına alırken, birçok kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.