Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırmalarını sürdürdü.

Araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.İ. ve E.İ, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adreste bulunan 6 motosiklet ve parçalarına el konuldu.

Kaynak: AA