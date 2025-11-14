Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Ekiplerin havanın aydınlanmasıyla da devam ettirdiği çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede başlatılan soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Kaymakam Fatih Eroğlu, yangın bölgesine giderek, Arsuz Orman İşletme Şefi Ahmet Yasir Evleksiz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

