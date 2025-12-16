Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan zanlılar M.B, M.A. ve E.K. ile hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.Y. yakalandı.

İşlemlerinin ardından G.Y. cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve M.A. tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA