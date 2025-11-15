Hatay'ın İskenderun ilçesinde kavga sırasında tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Cırtıman Mahallesi'nde yapılan düğün sonrasında İ.E. ile A.Y. arasında iddiaya göre araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Y, tabancayla ateş ettiği İ.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.