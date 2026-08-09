Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobile çarpıp devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
İş makinesi parçaları yüklü Y.Ö. (31) idaresindeki yabancı plakalı tır, İskenderun-Antakya kara yolunun Topboğazı mevkisinde F.D.B. (36) idaresindeki 27 UG 805 plakalı otomobile çarptı.
Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralı Y.Ö, sağlık personelince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların ve çevreye savrulan iş makinesi parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA