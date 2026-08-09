Mersin'in Silifke ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Silifke-Mut kara yolunun Evkafçiftliği Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen odun yüklü tır ile kamyonet çarpıştı.

Yoldan geçen bir tır da kaza yapan araçlara çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan odun yüklü tırdaki yangın, kamyonete ve ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 1 kişiyi Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tır ve kamyonetteki alevleri söndüren ekipler, helikopter ve arazözlerle müdahale ettikleri ormanlık alandaki yangını da kontrol altına aldı.

Araç trafiğine kapatılan Silifke-Mut kara yolunun kenarındaki ormanda soğutma çalışması sürüyor.