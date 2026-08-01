Silahlı Saldırının Ardından Polis Harekete Geçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Buluttepe Mahallesi'nde bir otomobil ile iş yerine ateş açıldığı ihbarı üzerine yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.D.'nin izine ulaşıldı.

Saklandığı Ev Belen'de Tespit Edildi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından adrese düzenlenen operasyonla A.D. gözaltına alındı.

Operasyonda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şüphelinin saklandığı evde gerçekleştirilen aramalarda pompalı tüfek, tabanca, 11 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Mahkeme Tutuklama Kararı Verdi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.