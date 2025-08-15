HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.
Operasyonda 10 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 290,5 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 2 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş ve 7 ses fişeği ele geçirilmişti.