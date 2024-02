Hayat Yeniden Vakfı, Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli çocuklar, dezavantajlı kadınlar, anne-babasını kaybetmiş evlatlar ve sokak hayvanları gibi tüm engel gruplarına yönelik sivil toplum çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz, Hayat Yeniden Vakfı yararına gerçekleşen etkinlikte, Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetleriyle unutulmaz bir buluşmaya imza attı.

Down Eğitim, Kültür, Sanat ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı down cafe’ de gerçekleştirilen etkinlikte, Vakıf Down sendromlu çocukların anneleriyle bir araya gelerek, eğitimci kadınlar aracılığıyla ürünlerini sergiledi ve elde edilen geliri çocukların yararına kullanıyor.

Hayırsever kadınlar duygularını Aksu Habere paylaştı.