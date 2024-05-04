Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. AKOM’dan yapılan açıklamada; 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu’nda sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için her türlü tedbirlerin alındığı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.