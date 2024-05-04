Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 (Skm) Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefet suçu kapsamında yapılan operasyonda;

31 adet ülkemizde satışı yasak olan kaçak ilaç, 3850 adet reçetesiz ilaç,140 adet uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler M.A. , Y.B. ve E.N hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.