Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş göreve geldiği günden bu güne çevreci belediyecilik anlayışıyla temizliği ve yeşili ilçenin ayrılmaz unsuru olarak görüyor.

Bu kapsamda Başkan Toptaş, her alanda olduğu gibi park ve yeşil alanların bakımına özen gösteriyor.

Onikişubat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçenin dört bir yanındaki park ve yeşil alanlarda detaylı bakım-onarım, temizlik ve yabani ot biçme çalışmalarını hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek buradaki esnaf ve vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulundu.