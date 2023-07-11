Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Haziran 2023'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Lider: Vivo X90s

AnTuTu'nun Benchmark testine göre haziran ayının en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Vivo X90s oldu. Telefon, 1 milyon 619 bin 144 puan alarak zirveye yerleşti.

MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 521GB depolama alanı yer alıyor.

En iyi 10 Android telefon

AnTuTu'nun Haziran 2023 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

Vivo X90s

iQOO 11 Pro

iQOO 11

ROG 7 Pro

iQOO Neo 8 Pro

Red Magic 8 Pro+

Oppo Find X6 Pro

Xiaomi 13 Ultra

OnePlus 11

Meizu 20 Pro