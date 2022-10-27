İş yerinden 50 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalındığını fark eden patron, emniyete başvurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kamera görüntülerinden C.S. olduğu tespit edilen şüpheli, 23 Ekim Pazar günü oturduğu evde yakalanarak gözaltına alındı. C.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Suç dosyası kabarık çıktı

Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı öğrenildi.

Cezaevini boyladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

50 bin liralık malzemeyi 3 bine sattı

İş yerinden 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalan zanlının, çevredeki esnafa kendisini iş yeri sahibi olarak tanıttığı ve çaldığı malzemeleri 3 bin liraya hurdacıya sattığı belirlendi.